Hafriyat kamyonunun altında kalan işçi öldü

Olay, saat 13.30 sıralarında Yakuplu Limanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, bir şantiye alanında yapılan kanalizasyon çalışma sırasında hafriyat kamyonun arkasında duran Mustafa O.'yu fark etmeyen sürücü işçiyi kamyonun altına aldı. Diğer çalışanların bağırması üzerine duran kamyon şoförü, araçtan inerek diğer işçilerle birlikte müdahalede bulundu. İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mustafa O.'ya olay yerinde müdahalede bulundu. Yapılan tüm müdahaleye rağmen Mustafa O., kurtarılamadı. Yapılan incelemenin ardından talihsiz işçinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olaydan sonra hafriyat kamyonu şoförü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.