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Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağında ? Sokağa çıkma yasağında kaçta kapanıyor?

Kritik Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan, son dakika açıklamalarında bulundu. Alınan kararları kamuoyu ile paylaşan Başkan Erdoğan, sokağa çıkma sınırlamasına ilişkin açıklamalarında market, bakkal, kasap, manav gibi işletmelerin durumuna da değindi. Hal böyle olunca; sokağa çıkma yasağında sorusunun yanıtı merak edilir hale geldi. Peki; hafta içi ve hafta sonu kapalı mı? Sokağa çıkma yasağında kaçta kapanıyor?

Giriş Tarihi: 1.12.2020 18:59 Son Güncelleme: 1.12.2020 18:59 ABONE OL
Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? Sokağa çıkma yasağında marketler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

Marketler açık mı sorusunun yanıtı Kabine Toplantısı sonrası alınan kararlar doğrultusunda açıklandı. Başkan Erdoğan; market, bakkal, kasap, manav gibi işletmelerin durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki; hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağında marketler açık mı kapalı mı? Sokağa çıkma yasağında marketler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKETLER AÇIK MI, SAAT KAÇTA AÇILIYOR KAPANIYOR?

Başkan Erdoğan açıkladı:

"Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerler, belirlenecek saatlerde hafta sonu kısıtlama dışındadır."

"Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterebilecek."

MARKETLER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanan tedbirler, 20 Kasım saat 20.00'de itibaren uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda, alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri, 21 Kasım Cumartesi'den itibaren 10.00-20.00 saatleri arasında açık olmaya başladı.

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Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? Sokağa çıkma yasağında marketler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?
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