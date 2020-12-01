Hatay’a 50 fidan diktirdi, cezadan kurtuldu

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından taksirle yaralama suçundan yürütülen soruşturma dosyası 5271 Sayılı CMK'nın ilgili maddeleri uyarınca uzlaştırma kapsamında kalması nedeniyle Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.

Görevlendirilen uzlaştırmacının yapmış olduğu görüşmede davalı şikayetçi olduğu şahsın Hatay'da yanan ormanlık alana 50 adet fidan diktirmesini istedi.

Şüpheli davacının şartını kabul etti ve 50 adet fidan bağışı yaptı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Şüpheli 50 adet fidan bağışı yaparak hem ülkemizin ağaçlandırılmasına katkıda bulunmuş hem de üzerine atılı suçtan dolayı yargılanmaktan kurtulmuştur." denildi.