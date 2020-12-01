Havalimanında gerçeği arttırmayan yangın tatbikatı

Mardin Havalimanında, Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yangın tatbikatı düzenlendi.

Tatbikata Mardin Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler katıldı. Yangın tatbikatına 2 araç ve 6 personelle katılan itfaiye ekipleri; haber verilmesi üzerine 5 dakika içerisinde havalimanına ulaştı. Ekipler ile ARFF itfaiye personeli, havalimanı pist alanında çıkan yangına tazyikli su ve köpükle müdahale etti. Müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınarak kısa sürede söndürüldü.

Ambulanslarında hazır bekletildiği tatbikat, gerçeği aratmadı.