“Hepimiz için iyi olacak” diyerek canına kıydı

Gaziantep'te 3 çocuk babası bir kişi, ardından babasına "Ölmem hepimiz için iyi olacak" şeklinde bir not bırakarak intihar etti.

Mimar Sinan mahallesinde meydana gelen olayda, 3 çocuk babası Serdar Sucu, kardeşiyle birlikte çalıştırdığı terzi dükkânında iple tavana asılı halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, karşı tarafından tavanda asılı halde bulunan Serdar Sucu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Sucu'nun cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı araştırmanın ardından otopsi için Adlı Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Serdar Sucu'nun, canına kıymadan önce, "Babacığım hepinizi çok seviyorum. Çocuklarım size emanet, ölmem hepimiz için iyi olacak" şeklinde bir not bıraktığı öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.