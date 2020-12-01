İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile son dakika sokağa çıkma yasağı! Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri belli oldu

Bakanlar Kurulu toplantısından son dakika haberlerini A Haber muhabiri aktardı. Tüm Türkiye'nin gözü kulağı Başkan Erdoğan'ın liderlik yaptığı Kabine Toplantısı'ndan gelecek kısıtlama haberlerine çevrildi. Hafta içi sokağa çıkma yasağı gelecek mi, sokağa çıkma yasağı hafta sonu genele yayılacak mı? Ayrıca aralarında Ankara, İzmir, İstanbul gibi büyükşehirlerin olduğu yerlerde seyahat yasağı gelebilir. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri için de değişiklik yapılabilir. Kabine Toplantısı'nda Bilim Kurulu tavsiye kararları değerlendirilecek. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

SON DAKİKA HABERİ: KABİNE TOPLANTISINDA HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KARARI ÇIKACAK MI? SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ...

Milyonların beklediği Kabine Toplantısı başlayalı iki buçuk saat oldu. Son dakika açıklamalarında bulunan A Haber muhabiri Ece Altuğ, Ankara'dan sıcak bilgileri paylaştı. 15 gün önce alınan tedbirlerde gelinen nokta ne? İşte bu toplantıda sokağa çıkma yasağı, seyahat kısıtlaması, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkma yasağı saatlerinin değişmesi gibi önlemler değerlendiriliyor.

Hafta içi hergün gece saat 21:00 ile saat 05:00 arasında genel sokağa çıkma yasağı uygulanacak! Hafta sonu, bu kısıtlama Cuma akşamı 21:00'den Pazartesi sabah 05:00'e kadar kesintisiz devam edecek.

YASAKLAR SALI GÜNÜ BAŞLIYOR!

Erdoğan, koronavirüs tedbirlerinin İçişleri Bakanlığı genelgesiyle düzenleneceğini ve salı gününden itibaren uygulanacağını bildirdi