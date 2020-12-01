İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile son dakika sokağa çıkma yasağı! Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri belli oldu

Bakanlar Kurulu toplantısından son dakika haberlerini A Haber muhabiri aktardı. Tüm Türkiye'nin gözü kulağı Başkan Erdoğan'ın liderlik yaptığı Kabine Toplantısı'ndan gelecek kısıtlama haberlerine çevrildi. Hafta içi sokağa çıkma yasağı gelecek mi, sokağa çıkma yasağı hafta sonu genele yayılacak mı? Ayrıca aralarında Ankara, İzmir, İstanbul gibi büyükşehirlerin olduğu yerlerde seyahat yasağı gelebilir. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri için de değişiklik yapılabilir. Kabine Toplantısı'nda Bilim Kurulu tavsiye kararları değerlendirilecek. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
Milyonların beklediği Kabine Toplantısı başlayalı iki buçuk saat oldu. Son dakika açıklamalarında bulunan A Haber muhabiri Ece Altuğ, Ankara'dan sıcak bilgileri paylaştı. 15 gün önce alınan tedbirlerde gelinen nokta ne? İşte bu toplantıda sokağa çıkma yasağı, seyahat kısıtlaması, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkma yasağı saatlerinin değişmesi gibi önlemler değerlendiriliyor.
Hafta içi hergün gece saat 21:00 ile saat 05:00 arasında genel sokağa çıkma yasağı uygulanacak! Hafta sonu, bu kısıtlama Cuma akşamı 21:00'den Pazartesi sabah 05:00'e kadar kesintisiz devam edecek.
YASAKLAR SALI GÜNÜ BAŞLIYOR!
Erdoğan, koronavirüs tedbirlerinin İçişleri Bakanlığı genelgesiyle düzenleneceğini ve salı gününden itibaren uygulanacağını bildirdi
Başkan Erdoğan'ın açıkladığı yeni tedbirler şu şekilde; "Hafta içi her gün 21:00 ile 05:00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecek. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar toplu taşımayı kullanamayacak.
SON DAKİKA - MARKETLER, BAKKALLAR, KASAPLAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF OLACAK
65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişiler toplu taşımayı kullanamayacaklar. AVM'ler ve semt pazarlarına HES kodu ile giriş yapılabilecek.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da kabine üyelerine bir sunum yapacak. Alınan önlemlerin vaka tablosuna nasıl yansıdığı değerlendirilecek. Bazı ihtimaller söz konusu. Son dakika haberine göre sokağa çıkma yasağının genişletilmesi mümkün olabilir, hafta sonu genel bir kısıtlama olabilir, hafta içi de sokağa çıkma yasağı da gelebilir. AVM'lere girişlerde, kuaförlere ve berberlere girişlerde bir kısıtlama getirilebilir.
YENİ CORONA VİRÜS TEDBİRLERİ CUMA GÜNÜ BAŞLAYABİLİR! SON DAKİKA KARARI DUYURULACAK
Toplantının gündeminde corona virüsle mücadele var. Başkan Erdoğan, geçen hafta yeni tedbirlerin alınacağının sinyalini net bir şekilde vermişti. Peki yeni corona tedbirleri ne olacak? 65 yaş üstü kişilere sokağa çıkma yasağı saatleri konusunda sınırlama getirilebilir. Ayrıca en çok merak edilen konuların başında sokağa çıkma yasağının hafta sonu genel hale getirilip getirilmeyeceği var. Bu yasaklar Cuma gününden itibaren başlayabilir.
Milyonlarca kişinin büyük bir merakla takip ettiği Bakanlar Kurulu sonrasında Başkan Erdoğan, yeni alınan tedbirleri açıklayacak. Sokağa çıkma yasağı saatlerinin değişmesi konusunda da bilgiler geliyor. Öte yandan berberlerin kapanması, AVM'lerde çalışma saatlerin değişmesi, şehirler arası seyahat yasağının gelmesi konusunda görüşmeler olacak.
HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ ŞEHİRLERDE OLACAK?
Başka İstanbul olmak üzere vaka sayısının çok yüksek olduğu büyükşehirlerde hafta içi de kısmi sokağa çıkma yasağı kararı gelebilir. Öte yandan iki hafta önce başlayan hafta sonu sokağa çıkma yasağının da genel hafta sonuna yayılması söz konusu.
BİLİM KURULU TAVSİYE KARARLARI DEĞERLENDİRİLECEK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta toplanan Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında alınan kararları Kabine'ye sunacak. Sunum sonunda Kabine'nin vereceği karara göre yeni kısıtlamalar açıklanabilir. Kabine Toplantısının gündem maddeleri arasında ekonomi ve hukuk reformları da var.
Şehirler arası seyahat yasağı konusunda İstanbul'a giriş çıkışlar kapanabilir. 30 bine yaklaşan vaka sayısını azaltmak adına yeni önlemler duyurulacak.
Corona virüsle mücadelede iki haftalık hafta sonu kısmi sokağa çıkma yasağı kararı alındı fakat vaka sayısında azalma olmadı. Bu nedenle daha sert tedbirlere gidilecek. Vefat sayısında da artış devam ediyor. Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlayan Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan yeni kararları açıklayacak.
KABİNE TOPLANTISI SONA ERDİĞİNDE BAŞKAN ERDOĞAN ULUSA SESLENİŞ KONUŞMASI YAPACAK.