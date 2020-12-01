İstanbul’u terk etti dünyaya bal satıyor

İSTANBUL'DA tekstil işiyle uğraşan Derya Demircan, arıcılık konusuna merak sardı. Türkiye'nin prolin ve antioksidan değeri en yüksek balının Çanakkale Kazdağları'ndan çıktığını gören Demircan, Bayramiç'te arıcılık yapmaya karar verdi. Tarım Bakanlığı'nın başlattığı "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında aldığı 30 bin lira hibe desteğiyle işe başlayan Demircan, "50 kovanla başladığım işte şu an 250 kovana ulaştım. Kestane, meşe ve yabani sarımsak bitkisi, ballarımızın antioksidan ve prolin değerini yükselten bir unsur" dedi.