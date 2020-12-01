İzmir depreminden yeni görüntü ortaya çıktı! Yaptığı hareketle sosyal medyada olay oldu

'İŞVEREN OLARAK ÇALIŞANLARI SAKİNLEŞTİRİCİ BİR TAVIR TAKINDIM'



O anları anlatan Murat Akgün, "Deprem hiç beklenmedik bir olay. İş arkadaşımla bir konu üzerinde konuşurken, deprem oldu. Bir anda sarsıldık. Herkes ne yapacağını şaşırdı. Çok sayıda kadın çalışanımız mevcut. İşveren olarak çalışanları sakinleştirici bir tavır takındım. Arkadaşlarıma sakin olmaları için telkinde bulundum" dedi. Deprem anında kahve içtiği o anı da anlatan Akgün, "Sonra döndüm, bilgisayarımı kapatayım, telefonumu alayım diye. Depremden az önce kahvem gelmişti. 5'inci kattayız panik yapmamız gerekiyor. Gerçi kahve bağımlılığımız da var. Görüntü tebessüm yarattı" dedi.



