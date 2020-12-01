Kaçak avcı engellendi denize bereket geldi

SU Ürünleri Kanunu'nda yapılan değişiklikler ilk yılında olumlu sonuçlarını vermeye başladı. Yapılan denetimlerde 65 tekneye el konulurken, 498 balıkçıya 1 milyon 50 bin lira para ceza kesildi. Kaçak balık avcılığının yanı sıra çeşitli nedenlerle el konularak Yenikapı'daki Yediemin Limanına çekilen tekneler havadan görüntülendi. İstanbul Tarım İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, düzenlenen yeni kanunla özellikle kaçak avcılığın önüne geçildiğini belirtip, Marmara Denizi'nde balık popülasyonunun arttığını söyleyerek "Hem balıkçı hem vatandaş memnun. Balık bol olduğu için hem balıkçı para kazanıyor hem de vatandaşlarımıza balık ulaşıyor" diye konuştu.