Kafeleri bir gecede küle dönen gençler, destek bekliyor

Tunceli merkez Moğultay Mahallesi Ali Haydar Veziroğlu Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı ahşap kafe, 17 Kasım günü sabaha karşı henüz tespit edilemeyen bir nedenle çıkan yangında küle döndü.

Pandemi öncesinde 12 kişinin istihdam edildiği 2 ortaklı kafenin toplam zararının Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapora göre 1 milyon 820 bin TL olduğu belirtildi.

Kış öncesi kredi çekerek ortak oldukları kafelerinin bir anda küle dönmesi nedeniyle hem kendilerinin hem de çalışanların ciddi mağduriyet yaşadığını söyleyen ortaklardan Veli Keskin, "Yangının çıkış sebebi henüz netleşmiş değil. Bizler olası bir kundaklama ve diğer olasılıkları da düşünerek Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Bu konudaki araştırmalar devam ediyor. Kafemizde pandemi öncesinde 12 kişi çalışıyordu. Ancak pandemi nedeniyle bu sayıyı biraz azaltmıştık. Ekmek teknemizin yanması, kış öncesinde hem bizleri hem de burada çalışan insanları ciddi şekilde mağdur etti. Kafeyi eski haline getirmemiz şu anda mümkün görünmüyor. Bu konuda destek verebilecek duyarlı insanlardan yardım bekliyoruz" dedi.