Kanarya cinsleri isimleri ve özellikleri: Kanarya cinsleri nelerdir?

Kanaryalar kulağa hoş gelen sesleri ve güzellikleri doğaya yayılan kuş türüdür. Bu kuşların anavatanı Kanarya Adaları, Modeira ve Azor Adaları'dır. Kanaryalar serçe iriliğinde olup evcil olanları sarı, dişi olanlar soluk renklerde ve yabani kanaryaların sırtı zeytin yeşili ve gri çizgili karınları da genel olarak yeşil renktedir. Hassas canlılardır, dolayısıyla bakımı konusunda titiz davranmak gerekir. Peki, kanarya cinsleri ve özellikleri nelerdir? Kaç çeşit kanarya türü vardır? Kanarya kuşunun cinsiyeti nasıl anlaşılır? Kanarya türleri ve ötüşleri nasıldır? İşte tüm sorularınızın yanıtları…

KANARYA CİNSLERİ VE ÖZELLİKLERİ

Kanaryalar renkleri, görünümleri ve ötüşlerine göre 3 gruba ayrılmaktadır. Bu türlerin birbirinden farklı özellikleri bulunur. Bilimsel açıdan ele alındığında Serinus Canaria olarak tanımlanan kanaryaların birçoğu melezlemeden dolayı ortaya çıkmıştır. İşte kanarya cinsleri ve özellikleri türlerine göre şu şekilde sıralanabilir;

1.ÖTÜM KANARYALARI

Melodik sesleri ile ünlü olan ötüm kanaryaları günümüzde kanarya tutkunlarının yoğun ilgisini görmektedir. Ötüm kanaryalarına ilişkin detaylar ise şöyledir;

HARZ EDEL ROLLER: Alman cinsi olarak tanınan bu kanaryalar en güzel öten kanarya çeşitlerinden biridir. Almanya'nın Harz Dağlarının eteklerinde yetiştirilen bu cins kanaryalar mükemmel nağmeleri ile bilinir. Nefes alırken bile ötme tutkusundan vazgeçmezler.

AMERİKAN ÖTÜM KANARYASI: Orta uzunluktaki kanatları ve çıkıntılı omuzları ile bilinen bu kanaryalar bazı kanarya türlerinin eşleştirilmesi sonucu elde edilmiştir. Ötüşü ise Roller'dan daha kuvvetli Border'dan ise daha hafif ve yumuşaktır.

MALİNOİS KANARYA (WATERSLAGER KANARYA): Belçika'nın Malin kentinde elde edilen ötüş kanaryasıdır. Roller-Harz kanaryası ile görünüm ve boyut açısından benzerlik gösterir ancak, ötüş bakımından Roller'dan farklıdır.

2.ŞEKİL KANARYALARI

Şekil kanaryaları kıvırcık, tepeli ve form ve posture olmak üzere 4 grup altında incelenebilir. Şekil kanaryaları arasından yaygın bilinen çeşitleri ve özellikleri aşağıdaki gibidir;

NORWİCH KANARYA: Anavatanı İngiltere olan Norvich kanaryasının vücudu tombul ve daha kısadır. Büyük ve yuvarlak başı vardır. Oldukça güçlü ve dayanıklı kuş cinslerinden biridir.

YORKSHİRE KANARYA: Aynı şekilde Yorkshire kanaryaların da anavatanı İngiltere'dir. İnce uzun bir fiziksel görünüme sahiptir. Bakımı iyi yapıldığı takdirde 10 yıla kadar yaşayabilirler. Tüy dökümü fazladır ve beslenmesinde özel kanarya yemleri tercih edilmelidir.

PARİZYEN KANARYA: Kanarya türleri arasında sesi ve görünümü ile dikkat çeken bu kuş türü kıvırcık tüyleri ile ön palana çıkmaktadır. Tüyleri kıvırcık ve biraz da karışık olmasına rağmen uyumludur. Diğer kanaryaların Parizyen kanaryaların tüylerine zarar verebileceğinden yalnız başına beslenmesi önerilir.

CREST KANARYA: Çekici bir kanarya türüdür. Şapkalı ve şapkasız olarak kendi içinde 2 gruba ayrılır. Aynı zamanda farklı birçok renktedirler. Şapka olarak adlandırılan bölgesi büyüktür ve gözleri ile gagalarını örter. Şapkasız olanlar ise büyük bir kafa yapısına sahiptir.

LİZARD KANARYA: Çok beğenilen ve özel kanarya türleri arasında yer alır. Tüyleri kertenkele derisi gibi pul pul bir görünüme sahiptir. Küçük yapısı ile dikkat çeken bu kanarya, hareketli ve oldukça neşelidir. Ayrıca tüyleri oldukça parlak ve sıktır.

RENK KANARYALARI

Renk bakımından ele alındığında kanaryaların birden farklı renkleri bulunmaktadır. Genlerine bağlı olarak beyaz kırmızı, sarı, yeşil, beyaz ve gri renklidirler. Renkleri bakımından kanarya cinsleri şu şekilde incelenebilir;

YEŞİL SARI KANARYALAR: Yeşil kanarya çeşitleri; Hafif yeşil, Kızıl Bronz, Oranj Bej, Yeşil ve Kula Yeşil gibi farklı renklerdedirler.

KAHVERENGİ SERİ KANARYALAR: Bu kanarya türlerine Kızıl Kahve, Alacalı Seri, Kırmızı Alaca ve Gümüş Kahveyi örnek verebiliriz.

LİPOCHROME SERİ KANARYALAR: Beyaz kanarya cinsleri bu kanarya cinslerinde yer alır. Bu renk kanarya çeşitleri Dominant Beyaz, Recessive Beyaz ve Kırmızı Oranj gibi renklere aittir.

KANARYA KUŞUNUN CİNSİYETİ NASIL ANLAŞILIR?

Dişi ve erkek kanaryalar dış görünüm açısından ele alındığında neredeyse birebir aynıdır. Bu nedenle dişi kanaryaları erkek kanaryalardan ayırt etmek bazen çok zordur. Dişi ve erkek kanaryaların göbeğin altındaki yarıklar çoğu zaman aynı görünür ancak, üreme sezonu olan yaz ayında yakından incelendiğinde yarıklarda farklılıklar mevcuttur. Kanaryayı elinize aldığınızda yarığındaki tüyleri hafifçe üflediğinizde, dişi kanaryanın yarığının düz ve yuvarlak olduğunu erkek kanaryanın ise çıkıntılı ve daha uzun olduğunu fark edebilirsiniz. Bu yöntemle kanaryanın cinsiyetini belirlemekte sıkıntılar yaşadıysanız veteriner tarafından yapılan kan testi yardımı ile kanaryanın cinsiyetini belirleyebilirsiniz.

KIVIRCIK KANARYA ÇEŞİTLERİ

REGOTTO KANARYA

Kıvırcık kanarya çeşidinden biri olarak karşımıza çıkan bu kanaryaların üretimi ülkemizde yaygın değildir. Boyları 15 cm ya da altında, kıvırcık tüylerle kaplı bir kanaryadır.

PADOVAN KANARYA

İtalya'nın Padua yöresinden yayılan bu kanaryalar tepeli bir kıvırcık kanarya türüdür. Tüyleri büyüdükçe gül görüntüsünü alır.

AGİ- İTALYAN KIVIRCIĞI

Kıvırcık mantolu Agi kanarya İtalyan firmasının en ufak çaplı olanı olarak bilinir. Beslemesi ve üretimi kolay olmadığından yaygın değildirler.

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