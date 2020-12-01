Karabük te husumetli olduğu kişiyi ayaklarından vurdu

Edinilen bilgiye akşam üstü saatlerinde Kayabaşı Mahallesi Ahmet Haşim caddesi üzerinde bulunan Bahattin Gazi parkında meydana geldi. E.Ç. aralarında daha evvel husumet bulunan M.B.İ yi parkta görünce yanında getirdiği tüfek ile iki ayağından da vurdu. Silah sesleri üzerine vatandaşlar hemen polis ve 112 yi aradılar.M.B.İ ise Karabük Eğitim Hastanesine kaldırıldı. M.B.İ nin hayati tehlikesi olmadığı belirtildi.E.Ç polis tarafından silahı ile birlikte yakalandı. E.Ç çıkarıldığı mahkemece ateşli silahla yaralama kamu güvenliğini tehlikeye sokmak ve ruhsatsız av tüfeği bulundurmak suçundan tutuklanarak Karabük Cezaevine konuldu.