Kardelen çiçeği hikayesi ve özellikleri: Kardelen çiçeği ile ilgili hikayeler

Nergisgiller familyasına ait olan kardelen çiçeği, soğanlı bir bitki türüdür. Her yerde yetişebilen bir çiçektir. Genellikle Doğu Akdeniz ülkeleri olan İngiltere ve Amerika'da yetişmektedir. Bu çiçeğe ülkemizde nerede rastlanır diye düşünüyorsanız genel olarak Marmara Bölgesi ve kuzeyinde yetiştirildiğinden söz edebiliriz. Bulundukları yerde kümeler oluşturan kardelen çiçeği ilkbaharın gelişini müjdeliyor. Bulunduğu birçok hikayede umut, zarafet, güç ve inancı konu alıyor. Peki, kardelen çiçeği hikayesi ve özellikleri nelerdir? Kardelen çiçeğinin anlamı nedir? İşte kardelen çiçeği ile ilgili ilginç hikayeler ve çiçek hakkında bazı bilgiler…

KARDELEN ÇİÇEĞİNİN ANLAMI NEDİR?

Kardelen çiçeğinin biden fazla anlamı bulunmaktadır. Pek çok çiçeğe nazaran kış ayında açtığından hediye edildiğinde kişinin özel olduğunu sembolize eder. Diğer bir anlamı ise karın yağmasını bekleyerek kokuyu aldığında toprağın altından çıkması ile sabrın ve fedakarlığın simgesi haline gelmiştir. Ayrıca inci küpelerine benzeyen boynu bükük duruşu ile hediye edilen kişiye "senden gelenlere razıyım" anlamını içermektedir.

KARDELEN ÇİÇEĞİ İLE İLGİLİ HİKAYELER

İlginç hikayelere konu olan kardelen çiçeğine ilişkin ilk hikaye aşağıdaki gibidir;

Kardelen çok sevdiği menekşe ile her baharda buluşurmuş ve onu etraftaki diğer çiçeklerden kıskanırmış. Kışın ortasına başka hiç bir çiçeğin açmaya cesaret edemediği ayaza rağmen aşkı ile birlikte olabilmek ve sevgisini gösterebilmek için yolunu gözlemiş ancak kimse gelmemiş. Kardelen çiçeği soğuktan değil ama yaşadığı hayal kırıklığına dayanamayarak karların üzerinde gözlerini kapamış.

Kardelen çiçeğinin bir başka hikayesi ise şu şekilde;

Kardelen çiçeği etrafındakilerin anlatımı ile daha önce hiç görmediği güneşe aşık olur. Güneşi gördüğünde canından olabilmenin hüznü vardır bir de içinde. Ancak, içindeki aşkı öyle büyütür ve derinleştirir ki her anında dua eder ve tek dileği güneşi bir kerecikte olsa görebilmektir. İçindeki tutku ile kavrulan kardelen bir gün Allah'ın karşısına çıkar ve der ki "Allah'ım bana güneşi görmek için bir fırsat ver" Allah'ta ona der ki sen narin bir çiçeksin güneşle karşılaştığında canından olabilirsin. Düşünmek için sana 2 gün veriyorum öyleyse, ya güneş, ya da canın. Kardelen artık düşünmeye başlar ve 2. günün sonunda Allah'ın karşısına tekrar çıkar ve aşkın onu adeta büyülediğini ve tercihinin güneşi görmek olduğunu söyler. Allah onun cesaretini takdir eder ve ama üzüldüğünü de ifade ederek dileğini gerçekleştirir. Kardelen güneşi görmek için can atarken bir anda karın içinden kafasını çıkarır ve güneşi görür ancak, canından olur. Herkesin kalbinde yer eden bu hikaye eğer aşık olursan kardelen gibi cesur ol. Kardelen kadar cesaretin yoksa aşık olma! şeklinde nasihatlere konu olur.

KARDELEN ÇİÇEĞİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Kendine has, zarif görünümü ile bakıldığında insanın içini yumuşatan kardelen çiçeğinin özelliklerine ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir;

Kardelen çiçeği mineral bakımından yüksek toprakları sever ve su istemezler.

Kardelen kara benzeyen su çiçeği anlamına gelir.

15 derece sıcaklığa dayanabilecek bir çiçektir.

Yeterli imkan sunulduğunda suyun içinde çiçeklerini açabilen muazzam bir çiçektir.

Ocak ayında çiçek açmaya başlar ve mart sonuna kadar çiçekli kalır.

Narin ve hassastır ve temas edilmesini sevmez.

Humuslu bir toprakta ortalama 9001800 metre yükseklikte yetişebilir.

Kardelen çiçeğine gerekli bakım koşulları sağlandığında 3 ay kadar çiçeklerini dökmeden kalabilir.

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