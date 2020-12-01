Kaybettiği cüzdanını teslim aldı: ‘Çok param olsaydı bu iyiliğinin altında kalmazdım’

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi'nde meydana gelen olayda, emekli Hasan Karagöz (66), bankaya gitmek için yola çıktı. Yolda yürürken cebindeki cüzdanı düşürdü. Yoldan ailesiyle geçen Mehmet Aslaner adlı vatandaş da bir cüzdan buldu.

Aslaner, içerisinde 500 lira ve kimlik kartı bulunan cüzdanı bölgedeki polis ekibine teslim etti. Yapılan araştırma sonunda cüzdanını kaybeden vatandaşa cep telefonu numarasından ulaşıldı.

Cüzdanını bulan vatandaşa teşekkür eden Hasan Karagöz, "Bir takım işlerim vardı ve onları yapacaktım. Ben de minibüste düşürdüm zannettim sağ olsunlar cüzdanımı bulmuşlar teşekkür ederim. Fazla bir param da yok ki bir yardımda bulunayım" dedi. Cüzdanı bulan Mehmet Aslaner ise, "Biz vatandaşlık görevimizi yaptık, herkesin yapması gereken buydu. Cüzdanın içine bile bakmadan polise teslim ettik" dedi.