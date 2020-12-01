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Kaymakam Temizkan, meyve ve sebze halinde koronavirüs denetiminde bulundu

’in Nusaybin ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Emrullah Temizkan, Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin Meyve ve Sebze Halinde koronavirüs denetiminde bulundu.

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
Giriş Tarihi: 1.12.2020 17:33 ABONE OL
Kaymakam Temizkan, meyve ve sebze halinde koronavirüs denetiminde bulundu

İçişleri Bakanlığı, İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Yayımladığı "Yeni Kısıtlama ve Tedbirler" Genelgesi kapsamında Nusaybin ilçesinde Koronavirüs (Covid- 19) denetimleri sıklaştırıldı.

Genelge kapsamında Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Emrullah Temizkan, Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin Dicle Mahallesinde bulunan Meyve ve Sebze Halinde Koronavirüs denetiminde bulundu.

Maske hassasiyeti için vatandaşlara teşekkür eden Temizkan, meyve ve sebze halinde çalışanlara kolonya ve dezenfektan dağıttı.

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Kaymakam Temizkan, meyve ve sebze halinde koronavirüs denetiminde bulundu
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