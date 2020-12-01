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'de şaşkına çeviren hırsızlık!

'de, hırsızlık için gittiği binada giriş kattaki evin kapısını açamayan şüpheli, balkondaki çamaşır askılığını çaldı. Polis, güvenlik kamerasına yasnıyan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

DHA
Giriş Tarihi: 1.12.2020 14:36 Son Güncelleme: 1.12.2020 14:38 ABONE OL
Kayseri'de şaşkına çeviren hırsızlık!

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi Fesleğen Sokak'taki 3 katlı binada meydana geldi. Hırsızlık için apartmana gelen bir kişi, giriş kattaki eve girmeye çalıştı.

Ancak çelik kapıyı açamayan şüpheli daha sonra dışarıya çıkarak, aynı evin balkonundaki çamaşır askılığını gözüne kestirdi. Tanınmamak için maske ve kapüşonla yüzünü kapatan şüpheli, çevreyi kontrol ettikten sonra çamaşır askılığını çalarak kaçtı. Hırsızlık anı apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.



Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Kayseri'de şaşkına çeviren hırsızlık!
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