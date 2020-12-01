Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor, zorunlu mu? 2020 Zorunlu kış lastiği hangi araçları kapsıyor?

Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Soğuk havanın yollarda oluşturabileceği buzlanma ve kar tehlikesine karşı zorunlu hale getirilen kış lastiği uygulaması ile istenmeyen durumların önüne geçilmesi amaçlanıyor. Bu noktada, her yıl belirli tarihler arasında araçların kar lastiği takması isteniyor. Buna uymayan vatandaşlara ise para cezası uygulanıyor. Zorunlu kış lastiğinin ne zaman takılacağı ve hangi araçları kapsayacağı da en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor.

2020 KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR, HANGİ ARAÇLARI KAPSIYOR?

Edinilen son dakika bilgisine göre, önümüzdeki yıl hangi tarihler arasında bu uygulamanın zorunlu olacağı ve ne kadar para cezası ödeneceği resmen açıklandı. Peki, 2020 zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak, hangi araçları kapsıyor ve takmama cezası ne kadar?

Tüm detayları sizler için derledik.