Kısıtlama öncesi E-5’te trafik durma noktasına geldi

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına saatler kala mesai saatinin bitimiyle birlikte vatandaşların trafiğe çıkması yoğunluk oluşturdu.
YASAK 21.00'DE BAŞLAYACAK
Saat 21.00'den itibaren uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde vatandaşlar mesainin bitimiyle birlikte araçlarıyla trafiğe çıkması, yoğunluğa neden oldu. Kısıtlamada ceza yemek istemeyen vatandaşlar erken yola çıkarken, E-5 Karayolunda trafik yer yer durma noktasına geldi.
TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 62'Yİ GEÇTİ
İBB trafik uygulamasında kent genelinde saat 16.30 itibariyle yüzde 55 olan yoğunluk saat 17.45 itibariyle yüzde 62'ye ulaştı.