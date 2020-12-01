Kısıtlama öncesi E-5’te trafik durma noktasına geldi

YASAK 21.00'DE BAŞLAYACAK

Saat 21.00'den itibaren uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde vatandaşlar mesainin bitimiyle birlikte araçlarıyla trafiğe çıkması, yoğunluğa neden oldu. Kısıtlamada ceza yemek istemeyen vatandaşlar erken yola çıkarken, E-5 Karayolunda trafik yer yer durma noktasına geldi.