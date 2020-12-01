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Kısıtlama öncesi ’te trafik durma noktasına geldi

Korona virüsü tedbirleri kapsamında bu akşamdan itibaren uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, karayolunda trafik yoğunluğu oluştu. Yer yer trafik durma noktasına geldi.

İHA
Giriş Tarihi: 1.12.2020 17:10 Son Güncelleme: 1.12.2020 17:55 ABONE OL
Kısıtlama öncesi E-5’te trafik durma noktasına geldi

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına saatler kala mesai saatinin bitimiyle birlikte vatandaşların trafiğe çıkması yoğunluk oluşturdu.

YASAK 21.00'DE BAŞLAYACAK

Saat 21.00'den itibaren uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde vatandaşlar mesainin bitimiyle birlikte araçlarıyla trafiğe çıkması, yoğunluğa neden oldu. Kısıtlamada ceza yemek istemeyen vatandaşlar erken yola çıkarken, E-5 Karayolunda trafik yer yer durma noktasına geldi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 62'Yİ GEÇTİ

İBB trafik uygulamasında kent genelinde saat 16.30 itibariyle yüzde 55 olan yoğunluk saat 17.45 itibariyle yüzde 62'ye ulaştı.

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Kısıtlama öncesi E-5’te trafik durma noktasına geldi
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