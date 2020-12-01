Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kısıtlamada otomobille gezerek uyuşturucu içen 4 şüpheli, gözaltında

Kısıtlamada otomobille gezerek içen 4 şüpheli, gözaltında

'da, polisin sokağa çıkma kısıtlaması sırasında yaptığı kontrolde durdurduğu otomobildeki 1'i kadın 4 şüphelinin kullandığı belirlendi. Şüpheliler gözaltına alınırken, kendilerini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi.

DHA
Giriş Tarihi: 1.12.2020 23:53 Son Güncelleme: 1.12.2020 23:53 ABONE OL
Kısıtlamada otomobille gezerek uyuşturucu içen 4 şüpheli, gözaltında

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yaptıkları Acemler Kavşağı'nda 16 EK 927 plakalı otomobili durdurdu. Polis, otomobilin içindeki 4 kişiye, izin belgelerini sordu. Ancak 4 kişi de izin belgeleri olmadığını belirtti. 4 kişinin hareketlerinden şüphelenen ekipler, otomobilden indirdi. Otomobilde arama yapan ekipler, poşet içinde bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu içmeye yarayan aparatı buldu. İsimleri B.Ö., M.K., H.Y. ve M.Ö. olan 1'i kadın 4 şüpheliye, kısıtlamaya uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 186 TL'den toplamda 12 bin 744 TL para cezası uygulandı.
Otomobilde bulunan uyuşturucu madde nedeniyle gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü. Şüpheliler kendilerini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kısıtlamada otomobille gezerek uyuşturucu içen 4 şüpheli, gözaltında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA