Kocaeli’nde 26 kişi karantinayı 105 kişi sokağa çıkmayı ihlal etti

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden günlük olarak yapılan denetimler devam ediyor.

Bu kapsamda Kocaeli genelinde yapılan uygulamalarda 1497 iş yeri denetlenirken, 20 bin 232 kişiye kimlik kontrolü yapıldı. Yapılan denetimlerde; karantina ihlali yapan 26, maske takma kuralına uymayan 111, sosyal mesafe kuralına uymayan 7, yasaklanan yerlerde sigara içen 48, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 105 kişi ile ateş ölçer bulundurmayan 3 işletmenin sahibine idari para cezası uygulandı. Ayrıca, çeşitli suçlardan arandıkları tespit edilen 57 kişi yakalandı. Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde ise bin 483 aracın kontrolü sağlandı.