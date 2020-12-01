Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Köprüden nehre atlayan ABD’li YouTuber kafatasını kırdı

Köprüden nehre atlayan ’li kafatasını kırdı

Takipçilerinin sayısını arttırmak için akıl almaz işler yapan bir daha ortaya çıktı! ’li YouTuber , Teksas eyaletinde yer alan ’nden nehre atlayarak kafatasını kırdı. Sosyal medya kullanıcıları Fomba'nın bu atlayışını 'aptalca' olarak nitelendirdi.

DHA
Giriş Tarihi: 1.12.2020 16:44 Son Güncelleme: 1.12.2020 17:05 ABONE OL
Köprüden nehre atlayan ABD’li YouTuber kafatasını kırdı

ABD'li YouTuber Saa Fomba, YouTube hesabı için kayda aldığı videoda, Teksas eyaletinde yer alan metrelerce yükseklikteki Pennybacker Köprüsü'ne tırmandı.

KÖPRÜYE ÇIKTI, TAKİPÇİLERİNE SESLENDİ

Fomba'nın izleyicilerine seslendiği 17 dakikalık videoda," Umarım bu video sizi hayallerinizin peşinden koşmanız için motive eder. Normal bir yaşam sürmede hiçbir eğlence görmüyorum" dedi.

METRELERCE YÜKSEKLİKTEN ATLADI

İzleyicilerine 'hayallerinin peşinden koşma' çağrısında da bulunan Fomba, Pennybacker Köprüsü'nden metrelerce yükseklikten nehre atladı.

SUDA HAREKETSİZ KALDI

Atlayıştan sonra bir süre suda sessiz kalan Fomba daha sonra yardım için seslendi. Nehirde teknede bulunan kişiler Fomba'ya yardım ederek sudan çıkardı. Olay yerine gelen acil durum ekipleri Fomba'yı hastaneye kaldırıldı.

İzlenme rekoru kırmak için köprüden atlayan YouTuber kafatasını böyle kırdı | Video

KAFATASI KIRILDI

Atlayışı sonrasında Fomba'nın kafatasını kırdığını belirtildi. Öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları da Fomba'nın bu atlayışını 'aptalca' olarak nitelendirdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Köprüden nehre atlayan ABD’li YouTuber kafatasını kırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA