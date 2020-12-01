Köprüden nehre atlayan ABD’li YouTuber kafatasını kırdı

KÖPRÜYE ÇIKTI, TAKİPÇİLERİNE SESLENDİ

Fomba'nın izleyicilerine seslendiği 17 dakikalık videoda," Umarım bu video sizi hayallerinizin peşinden koşmanız için motive eder. Normal bir yaşam sürmede hiçbir eğlence görmüyorum" dedi.