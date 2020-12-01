Koronavirüs Trabzon’da kameralara yakalandı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesine ait otobüs duraklarına yerleştirilen yapay zekâ tabanlı dijital ekran, maskesi olmayan vatandaşları yakalayarak uyarı veriyor. Kameraya yakalanan vatandaşlar SABAH'A konuştu.

HEMEN MASKELERİNİ TAKIYORLAR

Otobüs durağına gelen ve yapay zeka dijital ekranda kendilerini gören ve şaşkınlarını gizleyemeyen 70 yaşındaki emekli Emrullah Şahin; "İnsanların dikkatini bu zor günlerde daha çok çekmek için yapılan bu farkındalık çok güzel oldu. İnsanlarımız hala gerçeğin farkında değiller. Maskesini indirdiklerinde gerçeği yüzlerinde görüyorlar. Farkındalık için büyükşehir belediyesine teşekkür ediyorum." dedi.

Avukat Ekrem Kuleyin ise, "Belediyemiz tarafından düşünülen bu farkındalıkta, bir kişiyi bile olumlu anlamda etkilediğinde çok önemli bir faktördür. İnsanımız artık kurallara uymalı, başkalarına zarar vermemelidir." Şeklinde konuştu.

Kasım Özdemir (45); "İnsanlarımızı daha çok uyarma ve sağlığımız açısından büyükşehir belediyemizi bu anlamlı uyarısından dolayı tebrik ediyorum. Ekrana maskesiz baktığımızda ne hale geleceğimizi net gösteren dijital ekranı gören hala maskeyi takmıyorsa yapacak bir şey yok. Türkiye'ye örnek olacak farkındalık çalışması için Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu emeği geçenlere teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

"TÜM GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, hayata geçirilen örnek çalışma ile ilgili yaptığı açıklamada; "Büyükşehir Belediyesi olarak koronavirüs salgınının ülkemizde görüldüğü günden itibaren her alanda yoğun çalışma gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın maske, mesafe ve hijyene dikkat etmesi noktasında çok sayıda bilinçlendirme, uyarı ve destek çalışması yaptık. On binlerce gıda paketi, hijyen seti ve maske dağıtımı gerçekleştirdik. Birçok konuda ekonomik tedbirler aldık. Son olarak yapay zekâ tabanlı dijital ekranlarımız da bu anlamda çok etkili bir uygulama oldu. Koronavirüsün yeniden etkisini artırdığı ve yeni tedbirlerin alındığı bugünlerde, vatandaşımızın maske konusunda duyarlılığını artırmak amacıyla böyle bir çalışma yürüttük. Koronavirüs salgını ile mücadele noktasında Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği çerçeve içerisinde tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.