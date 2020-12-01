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Mali hizmetler müdürü koranavirüse yenildi

Müdürü 58 yaşındaki koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Giriş Tarihi: 1.12.2020 18:44 ABONE OL
Mali hizmetler müdürü koranavirüse yenildi

Konya'nın Beyşehir Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü olarak görev yapan İlhan Duran'ın bir süre önce yapılan Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı. Durumu ağırlaşan Duran, Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. İlhan Duran tüm müdahalelere rağmen 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Duran'ın cenazesi yıllardır çalıştığı Beyşehir Belediye önüne getirildi. Burada helallik alınmasının ardından İlhan Duran'ın cenazesi Emen Mahallesi'nde toprağa verildi.

Belediye Başkanı Adil Bayındır sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Belediyemiz, mali hizmetler müdürümüz, evladımız, kardeşimiz İlhan Duran'ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyorum. Merhuma Allah'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar diliyorum." dedi.

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Mali hizmetler müdürü koranavirüse yenildi
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