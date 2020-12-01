Mantar toplamak için gitti kayboldu

Çanakkale'nin Çan İlçesi'ne bağlı Terzialan Beldesi'nde meydana gelen olayda evli ve iki çocuk annesi Sefiye Kenar Orta, güzel havayı da fırsat bilip ailesiyle birlikte Kazdağları eteklerine mantar toplamaya çıktı. Genç kadın, ailesinin yanından uzaklaşınca havanın kararmasıyla dağda kayboldu. Tüm aramalar sonuçsuz kalınca Orta ailesi durumu Jandarma'ya bildirdi.

Genç Kadını bulmak için, Jandarma, AFAD, AKUT, UMKE ve tüm köy sakinleri seferber oldu. Gece boyunca devem eden çalışmalar sabahın ilk ışıklarına kadar devam ederken Sefiye Kenar Orta, Ozancık Köyü yakınlarında geceyi geçirmek için saklandığı barakada bulundu. Genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu tespit edilirken, tedbir amaçlı Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

TEŞEKKÜR ETTİ

Genç kadının sağlıklı bir şekilde bulunması ailesi ve ekipler tarafından sevinçle karşılanırken Çanakkale Ak Parti Milletvekili Jülide İskenderoğlu, sosyal medyadan tüm ekiplere teşekkür etti. İskenderoğlu mesajında, "Çan ilçemiz,Terzialan Beldemizde dün geceden beri ormanda kaybolan Safiye Orta kardeşimiz ve Jandarma Teşkilatımız, AFAD, AKUT, UMKE Ekiplerimiz, Orman İşletmemiz, Avcılarımız, Muhtarlarımız, Köyde yaşayan hemşerilerimiz, Terzialanlı kardeşlerimiz, gençlerimizin can siper hane arama çalışmaları sonucunda sağlıklı bir şekilde bulundu. Tüm ekiplerimize, canı gönülden bir olup dualarını esirgemeyen hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Safiye Hanıma da geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." dedi.