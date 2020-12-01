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'de aranan zanlı simit satarken yakalanınca kendini pişkince savundu: Nereden bileyim

'de 8 dosyadan hakkında işlem başlatılan simit satarken yakalandı. 8 dosyadan 1 yıl 6 ile aranan Hüseyin Aşçı gözaltına alındı ve hakkında işlem başlatıldı. Hapis cezası kesinleşen Aşçı gazetecilerin “Arandığını biliyor muydun?” sorusuna, “Nereden bileyim” diyen pişkin zanlı, " Ben yattım, nasıl 21 yıl var?" diye sordu.

İHA
Giriş Tarihi: 1.12.2020 18:37 Son Güncelleme: 1.12.2020 18:39 ABONE OL
Mersin'de aranan zanlı simit satarken yakalanınca kendini pişkince savundu: Nereden bileyim

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalar kapsamda, muhafaza altına alınan eşya hırsızlığı, 2 yaralama, 2 ateşli silah kanununa muhalefet gibi 8 dosyadan 21 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Hüseyin Aşçı'yı (35) simit satarken yakalayarak gözaltına aldı.

Mersin'de aranan zanlı simit satarken yakalanınca kendini pişkince savundu: Nereden bileyim

"BEN YATTIM, NASIL 21 YIL VAR"


Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emniyet çıkışı "Arandığını biliyor muydun?" sorusuna "Nereden bileyim" diyen şahıs, "Sen ne diyorsun Allah aşkına. Ben yattım, nasıl 21 yıl var. Bu cezadan haberim yok, nereden bileyim. Suçları işlemiş olabilirim. Hapis cezasından hiçbir bilgim yok. Simit satarken yakalandım" dedi.

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Mersin'de aranan zanlı simit satarken yakalanınca kendini pişkince savundu: Nereden bileyim
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