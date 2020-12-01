Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 2020 - 2021 bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte Çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatı

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi bilet fiyatları merakla bekleniyordu. Adeta bir gelenek halini alan bu şans oyunu için biletlerin satışa çıkmasıyla beraber vatandaşlar araştırmalarına da başladı. Büyük ikramiyenin 100 Milyon TL olacağı bilinirken vatandaşlar Çeyrek, yarım ve tam gibi çeşitlerdeki biletlerini bayi ve online site üzerinden satın alabilecek. Peki, Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 2020 - 2021 Çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatı…

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR? MİLLİ PİYANGO YILBAŞI İKRAMİYESİ KAÇ TL?

Her yılbaşında gerçekleştirilen Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için nefesler tutuldu. Milyonlarca vatandaş büyük ikramiyenin sahibi olabilmenin hayalini kurarken çekilişteki şanslı numaraları tahmin edebilmek istiyor. Bu kapsamda bilet fiyatları da gündemdeki yerini aldı…