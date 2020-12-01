Mimoza çiçeği özellikleri nelerdir? Mimoza çiçeği nerede yetişir?

Ülkemizde" küstüm çiçeği" ya da" dokunma bana çiçeği" olarak da isimlendirilen bu bitkiye temas halinde bitkinin yaprakları içine kapanır. Estetik açıdan değerlendirildiğinde büyüleyici ve çarpıcı güzelliktedir. Bakımı iyi yapıldığı takdirde 50 yıla kadar yaşayabilirler. Ayrıca mimoza ağacı ipek ağacı olarak da karşımıza çıkabilir. Bu hali pembe tonlarında tüylü ve ipeksi görünümündedir. Pembe siris ve İran ipek ağacı ismi ile popülerdir. Peki, mimoza çiçeğinin özellikleri nelerdir? Mimoza çiçeği hikayesi nedir? Mimoza çiçeği faydaları nelerdir? İşte bu gibi tüm sorularınızın yanıtları ile sizlerleyiz…

MİMOZA ÇİÇEĞİNİN HİKAYESİ

Mimoza çiçeği tıpkı yaşama sevinci veren renkleri gibi anlam yüklü. Bu çiçeği belki de bu kadar değerli ve özel kılan hikayesi ise şöyle; İtalya'nın 1946 yılında yaşanan savaştan harabe gibi çıkmasının ardından halk yaşama sevinci, hayata dair bir umut ışığı aramaya başlar. Bu esnada İtalya Kadın Birliği üyelerinden olan Teresa Mattei, Teresa Noce, Rita Mognagnana adında 3 kadın, toplumun yeniden inşa edilmesinin "Kadın Dayanışması" ile yeniden kazanılacağını düşünerek yaklaşımlarının bir sembol niteliği taşıması için bir çiçek seçmeyi teklif ederler. Sunulan karanfil, anemon ve harika kokulu mimoza çiçeği ile aşağıdaki özellikleri nedeniyle mimoza çiçeği kazandı;

Göz alıcı sarılıktaki rengi ile mutluluk verdiği için (Savaşta kaybolan moralin, mimoza çiçeği ile yeniden toparlanması için)

Mart ayında çiçek açtığı için (Dünya Kadınlar Gününü sembolize etmesi açısından değerlendirildi)

İri bir ağaç halini alana dek fazla çaba ve bakım gerektirmediği için (İtalya'nın da mimoza çiçeği gibi hızla kalkınmasıydı maksat.)

Kırılgan ve naif görünümlerinin arkasında güçlü karaktere sahip olduğu için (soğuğa dayanıklıdır ve zorlu koşullarda çiçek açabilir)

MİMOZA ÇİÇEĞİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Mimoza çiçeği özellikle kişilerde ruh halini düzeltme, sakinleştirmek için kullanılır. Mimoza depresyon, anksiyete, uykusuzluk ve birçok duygusal travmaları tedavi etmede kullanılır. Yapraklarından hazırlanan çay sigara bırakmak isteyenler kişiler tarafından tüketildiğinde vücuttaki nikotin ihtiyacını azaltma etkisine sahiptir. Kanın pıhtılaşmasını engellemenin yanı sıra güçlü bir antiseptiktir. Kırışıklıklar, akne gibi birçok cilt probleminde kullanılan krem, jel gibi kozmetik ürünler içinde yer alır. Ayrıca Öksürük ve boğaz ağrılarına iyi gelir. Ülser ve hemoroid kanamalarının durdurulmasında da etkili olabilir.

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