Narkotik operasyonunda 4 gözaltı

İstanbul Polisi, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretini önlemeye yönelik gerçekleştirdiği operasyonda sonucunda 4 kişiyi gözaltına alırken 3 kiloya uyuşturucu maddeye de el koydu.

'TORBACI DADAŞ' BABASININ EVİNDE YAKALANDI

Uyuşturucu madde imalatını önlemeye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda ilk gözaltı Avcılar'da yapıldı. Polis, "Torbacı Dadaş" olarak bilinen şüpheli Serdar K.'nın (33), satışını yaptığı uyuşturucu maddelerini Ambarlı Mahallesi'ne bağlı Reşitpaşa Caddesi'nde bulunan bir adreste depoladığını tespit etti. Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, söz konusu adrese 25 Kasım Çarşamba günü baskın düzenledi. Torbacı Dadaş lakaplı Serdar K., yapılan operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alınırken, adreste yapılan aramalarda ise 1 buçuk kilo bonzai ve 14,5 gram metamfetamin ele geçirildi. Polis, yaptığı çalışmalarda; uyuşturucu maddelerin saklandığı evin şüpheli Serdar K.'nın babasına ait olduğunu tespit etti.

POLİSİN DİKKATİ GEÇİT VERMEDİ

İstanbul Emniyeti, uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik olarak sürdürdüğü denetimlerde bir kişiyi gözaltına aldı. Beyoğlu ilçesine bağlı Irmak Caddesi'nde 25 Kasım Çarşamba günü gerçekleşen olayda polis, hareketlerinden şüphelendiği bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramalarda; sahte olduğu düşünülen 250 lira para ve 4 parça halinde 543,12 gram metamfetamin ele geçirildi. Polis, aracın sürücüsü Doğan A.'yı (29) gözaltına aldı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

İstanbul Bahçelievler'de, evlerinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı. 28 Kasım Cumartesi günü Bahçelievler'de yaşanan olay iddiaya göre şöyle gerçekleşti. Kocasinan Merkez Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu madde satışı yapıldığı yönünde ihbar alan polis söz konusu adrese aynı gün bir operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen baskında Ahmet O. (22) ve Suriye uyruklu Aydın B. (23) gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada ise 895 gram bonzai, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 5 fişek, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 585 lira para, uyuşturucu maddeleri paketlemek için kullanılan çok sayıda kilitli şeffaf poşet ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

3 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İstanbul Emniyeti'nce yürütülen çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ahmet O. işlemlerinin ardından serbest bırakılırken; Serdar K., Doğan A. ve Aydın B. "Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.