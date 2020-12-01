Nevşehir'de uyuşturucu tacirleri tutuklandı

Nevşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahısların deşifresine yönelik çalışma yaptı.

Yapılan çalışmada, M.V. isimli şahısta 1 parça halinde 0.64 gram metamfetemin ele geçirildi. M.V'nin ifadesinin alınmasının ardından harekete geçen polis, uyuşturucu maddeyi satın aldığı M.A'yı gözaltına aldı.

M.A'nın ikametinde yapılan aramada, 6 parça halinde toplam 45,13 gram metamfetamin, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet makas ve 1 adet maket bıçağı, 7 adet kullanma aparatı, 12 bin 420 TL ve 1 gram altın ele geçirildi.

M.A'nın yanı sıra ikamette bulunan Y.B. ve S.Y. isimli şahıslar da gözaltına alındı.

M.A. ve Y.B, "Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak, uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama, 6136 sayılı kanuna muhalefet etmek" suçlarından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

S.Y. hakkında ise adli kontrol kararı verildi.