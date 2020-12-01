Nilay’a son görev

Edirne'de 2 çocuk annesi Nilay Karaarslan (38), boşanma aşamasında olduğu Mehmet Emin Karaarslan tarafından Şükrüpaşa Mahallesi'nde çalıştığı bir markette öldürüldü. Önceki gün akşam saatlerinde meydana işlenen kadın cinayetinde, Nilay Karaarslan'ın çalıştığı markete giren Mehmet Emin Karaarslan dehşet saçtı.

Markete av tüfeğiyle giren Mehmet Emin Karaarslan, Nilay Karaarslan'ı ateş ederek öldürürken; aynı tüfekle intihar girişiminde bulundu. Büyük paniğin yaşandığı olayın ardından market çalışanları, görgü tanıkları ve Karaarslan'ın yakınları gözyaşlarına hâkim olamadı. Görgü tanıklarının bildirmesi üzerine olay yerine Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'nden çok sayıda ekip gönderilirken; 112 Acil ambulansları da olay yerine sevk edildi.

HASTANEDE ÖLDÜ

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt da olay yerine gelerek incelemelerde bulunurken; silahıyla intihar ederek ağır yaralanan Mehmet Emin Karaarslan hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekipleri, Nilay Karaarslan'ın ise olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan Mehmet Emin Karaarslan da müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti. Nilay Karaarslan'ın, Mehmet Emin Karaarslan'dan boşanmak amacıyla dava açtığı ve uzaklaştırma kararının olduğu öğrenildi.



Nilay Karaarslan'ı öldürdükten sonra intihar eden Mehmet Emin Karaarslan

ANNE FERYADI YÜREK DAĞLADI

Karaarslan, dün Abdurrahman Mahallesi'nde ikamet ettiği Tamkuru Apartmanı'nın önünden son yolculuğuna uğurlandı. Karaarslan'ın cenazesini babası Vedat Mazlum ve annesi Remziye Mazlum karşılarken; gözyaşları adeta sel oldu. Mazlum Ailesinin yakınları ve mahalle sakinlerinin de katıldığı cenaze töreninde Karaarslan için dualar okunurken; anne Remziye Mazlum'un feryadı yürekleri dağladı. Gözyaşları ve dualarla uğurlanan Karaarslan, Yeni Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.