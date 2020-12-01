Ortanca çiçeği bakımı ve özellikleri: Ortanca çiçeği nasıl çoğaltılır?

Ülkemizde birçok yerde karşımıza çıkan ortanca çiçeği özellikle düğün ve benzeri organizasyonlar için iyi bir seçenektir. Renkleri ele alındığında pembe ortanca; duygusallık, romantizm ve evliliği sembolize eder. Mavi ortanca, af dilemek ve romantik bir teklifi geri çevirmek ile bağlantılıdır. Beyaz ortanca çiçeği ise bolluk, övgü ve zarafetin simgeler. Bu bağlamda ortanca çiçeği, içten duyguları ifade etmektedir. Böylelikle ortanca çiçeğinin anlamı nedir sorusunun yanıtını vermiş bulunuyoruz. Peki, ortanca çiçeğinin bakımı nasıl yapılır? Ortanca çiçeğinin özellikleri nelerdir? Ortanca çiçeği nasıl çoğaltılır? İşte tüm sorularınızın yanıtları…

ORTANCA ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ

Doğadaki her çiçeğin özellikleri birbirinden farklıdır. Çiçeklerin özellikleri göz önüne alındığında ise yetiştirmesi çok daha kolay olacaktır. İşte ortanca çiçeği özelliklerine ilişkin detaylar şöyle;

Her yerde yetişebilen ortanca çiçeği çok çeşide sahiptir.

Taşkıran familyasındandır.

İlk etapta Japonya'da yetiştirilmiştir.

Türkiye'de ve Avrupa'da yetişmektedir.

Çiçeklerinin mavi açmasını istiyorsanız bunun için özel ilaçlardan yararlanabilirsiniz.

Konum açısından gölgeli alanlar onlar için idealdir.

Killi, kireçsiz ve hafif toprakları ve gölge duvar diplerini tercih ederler.

ORTANCA ÇİÇEĞİ BAKIMI

Sağlıklı ortanca çiçeklerine sahip olmak isteyenler çiçeği yere ekmelidir. Aydınlık ancak gölge mekanları severler. Su ihtiyacı fazla olduğundan her gün düzenli olarak sulanması gerekir. İlkbahar mevsiminde ortanca çiçeğinin dibi kazılıp hayvan ve bitki çürüntüleri ile karıştırılarak kapatıldığında eylül ayına kadar daha fazla sayıda çiçekler verir. Buna ek olarak ayda bir olmak üzere sıvı gıda verilmesi önerilir. Sulama işlemi aynı miktar ve aynı günlerde yapılmalıdır. Saksı değişimini çok sık uygulamak, ilk etapta büyük saksılara ekmek çiçeğinin gelişimini yavaşlatabilir. Kış ayının gelmesi ile birlikte zarar gören tüm dalların dibe yakın olacak şekilde kesilmesi gerekir.

ORTANCA ÇİÇEĞİ NASIL ÇOĞALTILIR?

Ortanca çiçeğinin çoğaltmanın bazı yolları vardır, ancak bunlar ortancanın mevsimine ve türüne göre farklılık gösterir. Bu çiçeği çoğaltma işleminde uygulayabileceğiniz yöntemlerin başında daldırma işlemi gelmektedir. Bunun için ortancadan bir dal eğilir ve ortasından toprağa gömülerek bol su takviyesi ile köklenmesi sağlanabilir. Kök veren ortanca şubat ayında ayrılır ve farklı bir saksıya ekilebilir.

Kolay yöntemlerden biri de su içinde köklendirme işlemidir. Suyun içine ortanca çiçeğini yerleştirdikten sonra haftada bir suyunu değiştirmeli ve bu zaman zarfında köklenmesini beklemeniz gerekir. Köklenen bitki toprağa ekilmelidir.

Ortanca çiçeğini çoğalmak için çelikleme yöntemlerin de faydalanabilirsiniz. Bu işlem farklı şekillerde yapılmaktadır. İlk olarak kök çeliği ile yapılır. Bu işlem genellikle kış ayında yapılmaktadır. Tepe çeliği yönteminin uygulama aşaması ise şu şekilde; üzerinde çiçek olmayan yapraklı dallardan 1015 cm kesilir ve birkaç cm derinliğe gömülür. Toprağın nefes almasını engellemek için plastik bir poşet v.s gibi ürünlerle kaplanarak çeliğin köklenmesi beklenir. Çelikleme işleminde 3. yöntem ise taze ortanca dalların dip kısımlardan 20 cm uzunlukta kesilir ve toprağa ekilir. Ancak, bu işlemi yaz sonunda yapmanız tavsiye edilir.

Nergis çiçeği hikayesi ve anlamı: Nergis çiçeğinin özellikleri nelerdir?

Kardelen çiçeği hikayesi ve özellikleri: Kardelen çiçeği ile ilgili hikayeler

Gelincik çiçeği anlamı, özellikleri ve hikâyesi: Gelincik çiçeği faydaları nelerdir?

Mimoza çiçeği özellikleri nelerdir? Mimoza çiçeği nerede yetişir?