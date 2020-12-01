Pedallar Adıyaman için çevrildi

Adıyaman'ın il olmasının 66. yıldönümü dolayısıyla Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Adıyaman Belediyesi ve İkra Kolejinin ev sahipliğinde düzenlenen '1 Aralık Dağ Bisikleti Yarışmalarında" 30 sporcu kıyasıya mücadele etti.

Yıldızlar, Gençler ve Büyükler olmak üzere toplam 3 kategoride düzenlenen '1 Aralık Dağ Bisikleti Yarışmaları Adıyaman İkra Koleji Bahçesinden start alarak 3, 5 ve 7 km, lik Karadağ mevkiindeki zorlu parkurlarda mücadele eden sporcularımız kıyasıya bir mücadele sonrasında yarışları tamamladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş; "Güneşin en güzel doğup en güzel battığı ve farklı kültürlerin asırlardır kardeşçe bir arada yaşadığı kadim şehrimiz Adıyaman'ın il oluşunun 66. yıl dönümünü etkinlikleri kapsamında Adıyaman'da her yıl geleneksel hale getirilen 1 Aralık Koşusu bu yıl Dağ Bisikleti yarışları ile daha renkli ve geniş bir katılım ile gerçekleştirildi. İlimiz gerçekten bölgede spor anlamında çok başarılı bir yere geldi. Biz bu başarıyı her zaman halkımızın ve gençlerin katılımı ile artırmaya çalışıyoruz. Böylece 7'den 70'e herkesi aynı zamanda spora teşvik ediyoruz. Dağ Bisikleti Yarışmalarının düzenlemesinde sporcularımıza katkı ve desteklerinden dolayı Adıyaman Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'a ve İkra Koleji Yöneticisi Süleyman Toprak'a da teşekkür ediyorum." dedi.

Yarışmalar sonunda derece giren sporculara madalya ve plaketlerini Keleş, Adıyaman Belediye Başkan yardımcıları Şerif Ayaz ve Ramazan Oruç, Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Hasan Bereket ve İkra Koleji Yöneticisi Süleyman Toprak tarafından takdim edildi.

Dağ Bisikleti Yarışmalarında derece giren sporcularımızın sıralaması:

Yıldız Erkekler

Birinci Abdullah Ünal, İkinci okyanus öztokmak, Üçüncülüğü ise İlker Altuntaş elde etti.

Genç Erkekler

Birinci Hamza Ertürk, İkinci Mehmet Toprak, Üçüncülüğü ise Yusuf Ertürk elde etti.

Büyük Erkekler

Birinci Emin bilgiç İkinci Harun Bal, Üçüncülüğü ise Muhammed Demirel elde etti.