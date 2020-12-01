Polis ekipleri kaza yapmasına rağmen kaçan hırsızlık şüphelisini yakaladı

Olay, saat 15.00 sıralarında 19 Mayıs Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, polis ekipleri şüphelendikleri 3 kişiyi durdurarak kimlik sormak istedi. Bunun üzerine kaçmaya başlayan şüphelilerin peşine polis ekipleri, yaya ve ekip otosuyla 3 şüpheliyi kovalamaya başladı. Ekiplerin bir süre takip ettiği şahıslar bir cadde üzerindeki bir iş yerine girdi. İş yerine doğru yönelen polis ekiplerinin otomobili frene rağmen kayarak iş yerinin duvarına çarptı.

Kaza nedeniyle iş yerinin duvarı kısmen yıkıldı. Ekip otosunda maddi hasar meydana gelirken, kazada polislerden kimse yaralanmadı. Kaza yapmalarına rağmen polis ekipleri hırsızlık şüphelilerinden bir kişiyi yanında bulunan tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor.