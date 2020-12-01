Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Polis, o eve "Komşu, kapıyı açar mısın?" diyerek girdi

Polis, o eve "Komşu, kapıyı açar mısın?" diyerek girdi

'da bir süredir takipte olan kişiler eve girdiğinde polis harekete geçti. Gerekli tedbirleri aldıktan sonra kapıyı çalan polis, "Kim o?" sorusuna "Komşu, kapıyı açar mısın" yanıtını verdi ve kapı açılınca da ekipler eve girdi.

AA
Giriş Tarihi: 1.12.2020 22:25 ABONE OL
Polis, o eve Komşu, kapıyı açar mısın? diyerek girdi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Havuzlar Mahallesi'nde bulunan ve uyuşturucu satışı yapıldığı iddia edilen evin kapısını çaldı.

İçeriden gelen "Kim o ?" sorusuna polisin "Komşu, açar mısınız" yanıtını vermesi üzerine şüpheliler kapıyı açtı.

Aniden eve giren ekiplerin burada yaptıkları aramada, 3 bin 28 adet uyuşturucu hap, 890 gram esrar, 49,45 gram kokain, hassas terazi, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 15 bin 35 lira, 10 pound, 5 dolar ve uyuşturucu satışında kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi.

B.İ. ve H.B. gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Polis, o eve "Komşu, kapıyı açar mısın?" diyerek girdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA