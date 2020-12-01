Polis sahte pazarlıkla silah deposunu patlattı

İstanbul Ataşehir'de, ruhsatsız silah imalatı ve ticareti yaptığı tespit edilen bir kişi, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

POLİS SAHTE PAZARLIK YAPTI

Operasyon, İstanbul'un Ataşehir ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde 29 Kasım Salı günü düzenlendi. İddiaya göre Ali Sefa M. (32), kendisine ait depoda imal ettiği silahların ticaretini yapıyordu. Şüpheliyi yakalamak için alıcı rolüne giren İstanbul Emniyeti, Ali Sefa M. ile sahte bir pazarlık görüşmesi yaptı. Polis ekipleri, şüpheli ile yapılan pazarlığın ardından depoya baskın düzenledi. Ali Sefa M., silah imalatı yaptığı depoda suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

BİRÇOK SİLAH VE UYUŞTURUCU BULUNDU

İstanbul Emniyeti, şüpheli Ali Sefa M.'nin Ataşehir'de bulunan deposunda gerçekleştirdiği aramada silah üretiminde kullanılan birçok malzemenin yanı sıra uyuşturucu madde de ele geçirdi. Yapılan aramada satışa hazır halde bulunan 13 tabanca, 19 adet yarı mamul şeklinde tabanca, 18 sürgü, 31 namlu, 93 şarjör, 154 fişek, silahları işlemeye yarayan 5 adet makine, 37 gram skunk, 1 adet hassas terazi ve silah ticaretinden elde edildiği düşünülen bin 600 lira para ele geçirildi. Olayın ardından yapılan çalışmaların devamında ise şüpheli Ali Sefa M.'nin evinde de 1 adet tabanca bulunduğu belirtildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Ali Sefa M., hakkında "Silah İmal ve Ticareti" suçundan işlem yapılmak üzere adliyeye sevk edildi. Ali Sefa M., 29 Kasım Salı günü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.