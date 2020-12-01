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Polisten kaçak ürün operasyonu

’da yapılan kaçakçılık operasyonunda 910 paket kaçak sigara, 950 kaçak puro, 16 kaçak cep telefonu, 62 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Giriş Tarihi: 1.12.2020 10:26 ABONE OL
Polisten kaçak ürün operasyonu

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, vergi vermeyerek devleti milyonlarca lira zarara uğratan kişilere yönelik çalışmalarına devam ediyor.

İncirlik Park Alanında uygulama başlatan KOM ekipleri kaçak ürün taşıdığından şüphelendiği 5 aracı durdurdu. Araçlarda yapılan aramada 910 paket kaçak sigara, 950 kaçak puro, 16 kaçak cep telefonu, 62 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Olaylarla ilgili gözaltına alınan 6 zanlı sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Polisten kaçak ürün operasyonu
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