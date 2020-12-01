Polisten kaçak ürün operasyonu

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, vergi vermeyerek devleti milyonlarca lira zarara uğratan kişilere yönelik çalışmalarına devam ediyor.

İncirlik Park Alanında uygulama başlatan KOM ekipleri kaçak ürün taşıdığından şüphelendiği 5 aracı durdurdu. Araçlarda yapılan aramada 910 paket kaçak sigara, 950 kaçak puro, 16 kaçak cep telefonu, 62 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Olaylarla ilgili gözaltına alınan 6 zanlı sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.