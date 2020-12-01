Restoran, kafeler hafta içi ve hafta sonu saat kaçta açılıp kaçta kapanacak? Restoranlarda paket servis kaça kadar olacak?

Yeni kısıtlamalar ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Restoranlar ve kafeler hafta içi, hafta sonu kaçta açılacak, kaçta kapanacak? Geçtiğimiz günlerde açıklanan kısıtlamalarda restoranların 'Gel - al' servislerinde de açık olacağı ifade edilmişti. Dün akşam yayınlanan İçişleri Bakanlığı genelgesinde restoranların sadece paket servis yapacağı duyuruldu. Peki restoranlarda paket servis kaça kadar açık olacak?

RESTORANLARDA PAKET SERVİS KAÇA KADAR AÇIK OLACAK?

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre lokanta ve restoran tarzı işyerleri, sokağa çıkma yasağının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri saat 10:00'da açılacak, 20:00'da kapanacak. Restoran ve lokantalar sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek.