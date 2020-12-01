Restoran, kafeler hafta içi ve hafta sonu saat kaçta açılıp kaçta kapanacak? Restoranlarda paket servis kaça kadar olacak?

Yeni kısıtlamalar ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Restoranlar ve kafeler hafta içi, hafta sonu kaçta açılacak, kaçta kapanacak? Geçtiğimiz günlerde açıklanan kısıtlamalarda restoranların 'Gel - al' servislerinde de açık olacağı ifade edilmişti. Dün akşam yayınlanan İçişleri Bakanlığı genelgesinde restoranların sadece paket servis yapacağı duyuruldu. Peki restoranlarda paket servis kaça kadar açık olacak?
RESTORANLARDA PAKET SERVİS KAÇA KADAR AÇIK OLACAK?
İçişleri Bakanlığı genelgesine göre lokanta ve restoran tarzı işyerleri, sokağa çıkma yasağının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri saat 10:00'da açılacak, 20:00'da kapanacak. Restoran ve lokantalar sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek.
Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.0017.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.
Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.). Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) ekmek ve unlumamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.
Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.