Safranbolu’da tıbbi ve aromatik bitki şehri kuruldu

Orman Genel Müdürlüğü, Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü, Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü ve AK Parti Karabük Milletvekillerinin destekleri ile Batı Karadeniz'in ilk Tıbbi ve Aromatik Ormanı'nı Safranbolu'da kurdu. Karabük Bartın Karayolu Beştepeler mevkiinde 8 hektarlık alanda oluşturulan Tıbbi ve Aromatik Bitki Ormanına ilk etap da 20 çeşit bitki dikildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Orman Genel Müdürlüğü tarafından 100 dönümlük alanda kurulan bitki şehri, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan himayesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğünün koordinasyonu ile başlatılan "Geleceğe Nefes" projesi kapsamında hayata geçirildi.

Geçtiğimiz yıl 23 bin lavanta ile başlatılan proje kapsamında, Batı Karadeniz'de ilk kez AK Parti Karabük Milletvekilleri Niyazi Güneş ve Cumhur Ünal ile Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in destekleri ile Tıbbi ve Aromatik Bitki Şehri oluşturuldu.

ORMAN KADINLARIN İSTİHDAM ALANI OLDU

8 hektarlık bir alana ilk etap da 20 çeşit Tıbbi ve Aromatik bitki dikimi gerçekleştirildi. Bir amacının da kadınlara istihdam sağlamak olan proje kapsamında, Orman Genel Müdürlüğümüzün de desteklediği kadınlara istihdam projeleri kapsamında, alan tıbbi ve aromatik bitki dikim işlerinin tamamı kadınları tarafından yapıldı. 13 kadın çalışan burada dikim yaparak aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. Ayrıca bu bitkilerin hasat çalışmaları da kadınlar tarafından yapılacak.

SAFRANBOLU TURİZMİNE VE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAK

Kurulan orman hem ilçe ekonomisine hem de turizme katkı sağlayacak. Geç sene 23 bin adet lavanta dikilerek başlatılan bu projeye, 2020 yılında 50 bin adet daha lavanta olmak üzere; Kekik, Biberiye, Adaçayı, Hünnap, Dağ Muşmulası, Yaban Mersini, Ateş Dikeni, Alıç, Ahlat, Kızılcık, Defne, Melisa türlerinde eklenerek toplam 120 bin adet bitki dikildi. Katma değeri olan bu türlerin, başta alternatif tıp olmak üzere çeşitli alanlarda kullanılması, ayrıca tarihi çarşı bölgesindeki esnaflarda bu türleri satışa sunarak kendilerine bir gelir kapısı olması açısından önem taşıyor. Kurutma ve yağ çıkarma tesislerinin de faaliyete geçmesi ile hem istihdam sağlamış hem de Tıbbi ve Aromatik Bitki ihracatı ile ülke ekonomisine döviz girdisi sağlamış olacak.

Son zamanlarda popüler olan Lavanta bahçelerinin bir örneğinin de Safranbolu'da kurulması ile turizm açısından da bölgeye katkı sunulacak. Safranbolu ilçesine gelen misafirler, başta Lavanta bahçelerinde açan çiçekleri görmek ve Lavantalar arasında fotoğraf çekmek için ziyaret edecekler. Lavantalar dışında, dikimi yapılan Oya ağacı, Erguvan ağacı gibi çiçek açan ağaçlar da görsel bir güzellik sunacak.

Dikilen bitkilerin adlarını ve nelere iyi geldiğini anlatan bilgilendirme levhalarının hazırlandığı bölgede, ziyaretçiler böylece bu bitkiler hakkında detaylı bilgi sahibi olacak. 2021'de boş kalan 3 parsellere de Ihlamur, Safran, Salep, Kantaron ve Tıbbi Nane dikilecek.