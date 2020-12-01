Şanlıurfa otobanında kaza: 2 yaralı

Şanlıurfa- Gaziantep otobanında yağış nedeniyle zor anlar yaşanıyor.

Şanlıurfa- Gaziantep otobanında yağışlı havanın etkisi ile 21 BA 289 plakalı otomobilin kontrolden çıkması sonucu kaza meydana geldi. Kazada otomobil bariyerlere çarpması sonucu hurdaya döndü. Kazanın etkisi ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.