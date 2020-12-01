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otobanında : 2 yaralı

- otobanında yağışlı havanın etkisi ile kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çaptı. Meydana gelen kazada otomobilde 2 kişi yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 1.12.2020 15:54 ABONE OL
Şanlıurfa otobanında kaza: 2 yaralı

Şanlıurfa- Gaziantep otobanında yağış nedeniyle zor anlar yaşanıyor.

Şanlıurfa- Gaziantep otobanında yağışlı havanın etkisi ile 21 BA 289 plakalı otomobilin kontrolden çıkması sonucu kaza meydana geldi. Kazada otomobil bariyerlere çarpması sonucu hurdaya döndü. Kazanın etkisi ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Şanlıurfa otobanında kaza: 2 yaralı
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