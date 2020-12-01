Şehirler arası seyahat yasağı son dakika genelgesi: Şehir dışına çıkmak yasak mı, sokağa çıkma yasağı saatleri dışında Şehirler arası seyahat yasağı var mı?

Son dakika haberler... Kabine Toplantısında salgını kontrol altına almak amacıyla birçok yeni tedbir kararı verilmiş ve yayımlanan genelgede şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili detaylara da yer verilmişti. Bugün sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar şehir dışına çıkma yasağının olup olmadığına ilişkin detayları merak ediyor. Buna göre; Şehirler arası seyahat yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı dışındaki saatlerde şehir dışına çıkmak serbest mi, şehirler arası seyahat yasağı geldi mi? İşte konuya dair gelen son dakika genelgesinin detayları…

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI VAR MI? ŞEHİR DIŞINA ÇIKMAK YASAK MI?

Şehir değiştirmesi gereken vatandaşlar özellikle sokağa çıkma saatleri dışında şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili detayları araştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda yayımlanan genelgede bilindiği üzere konuya dair tüm detaylar vatandaşlara duyurulmuştu…