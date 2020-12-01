Siirt'te çalışmalar tüm hızıyla sürüyor

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, terörden temizlenerek huzura kavuşan Siirt'in çehresini güzelleştirmeye yönelik belediye çalışmalarını yerinde inceledi.

Belediye Başkan Vekili Hacıbektaşoğlu, Fen İşleri Müdürlüğünce Halenze Mahallesinde yapımı tamamlanan parke çalışmasını yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Vekili Hacıbektaşoğlu, Ulus Mahalesinde bulunan Fatih Ortaokulu'nu ziyaret ederek, okul müdüründen bilgi aldı.

Daha sonra mahalle sakinleriyle bir araya gelen Hacıbektaşoğlu, onların sorun ve taleplerini dinledi. Vali ve Belediye Başkan Vekili Hacıbektaşoğlu, çocuklara oyuncak dağıttı.

Hacıbektaşoğlu, daha sonra Şeyh Süleyman Mezarlığı yanındaki belediyeye ait alanda incelemede bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Hacıbektaşoğlu, Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan eski hayvan pazarı alanında yapımı süren ağaçlandırma çalışmalarını denetleyerek, belediye yetkililerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.