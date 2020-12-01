Sivas'ta elektrikli scooter dönemi başlıyor

Tüm dünyada kullanımı büyük bir hızla yayılan elektrikli scooterlar, Sivaslıların kullanımına sunacak. Sivas Belediyesi, kısa mesafeli ulaşımda çevreci ve güvenli ulaşım imkânı sağlayan ve aynı zamanda yerli ve milli yapım Scooter'dan100 adet sipariş verdi. Yakın zamanda hayata geçirilecek proje ile mesire alanlarında ve millet bahçesinde hızlı ve güvenli, ulaşım dönemi başlayacak.

TEK ŞARJLA 50 KİLOMETRE GİDİYOR

Türk Mühendisler tarafından yazılımları geliştirilen takip modüllü yazılımını da içerisinde barındıran teknik altyapısıyla tamamen yerli yeni elektrikli Scooter'lar saatte 35 km hıza ulaşabiliyor. Tek şarjla 50 km gidebilen ve cep telefonuna indirilen bir uygulamayla, en yakındaki scootera ulaşacak olan kullanıcılar, araçları bir istasyona bağlı kalmadan yine istedikleri yerde uygulama üzerinden kayıt ederek bırakabilecekler.

İLK SİPARİŞLER VERİLDİ

Projeyle ilgili açıklama yapan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin "Kısa mesafede çevreci bir ulaşım sistemini Sivaslı hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Yeni dönemde özellikle gençlerimizin sıklıkla kullandığı ve bizden talep ettiği scooter uygulamasını önümüzdeki dönem için gerekli altyapı çalışmalarımızı tamamladıktan sonra pandemi sürecini de geri bıraktığımız bir aşamada hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bunun için yasal düzenleme TBMM Çevre komisyonunda kabul edildi. Genel kurula gelip yasalaşacak. Bizde şimdi yetkili firmamızla yaptığımız toplantı sonucunda ilk deneme sürüşlerimizi yapıyoruz. Akıllı Bisiklet uygulamamızda hayata geçecek. Onunla birlikte elektrikli scooter sistemimiz de devreye girdiği takdirde çevreci bir belediye olarak üstümüze düşeni yapmaya gayret göstereceğiz. Çalışmalarımızı başlattık en kısa zamanda hemşerilerimizin hizmetine sunmak için geri sayımı da başlatıyoruz. Bu amaçla hemşerilerimizin gençlerimizin hizmetine sunacağız. İlk etapta 100 elektrikli scooterimizin siparişinin de verdik" diye konuştu.

ŞEHİR MERKEZİ VE MİLLET BAHÇESİNDE KULLANILACAK

Elektrikli Scooter'ların öncelikle şehir merkezinde mesire alanlarında ve millet bahçesinde hizmete sunulaacğını belirten Sivas Belediye Başkanı hilmi Bilgin; "Bu scooterların Üniversite kampüsü içerisinde de kullanılabileceği kanaatindeyiz. Kampüs içerisine de gelen talepler üzerine yeterli sayıda scooterimizi yerleştireceğiz. Amacımız para kazanmak değil şehrin sosyokültürel yapısına değer katmak. Bu amaçla hemşerilerimizin gençlerimizin hizmetine sunacağız." dedi.