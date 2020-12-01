Kısıtlama saatlerinde sokağa çıkma cezası nedir? Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç para?

Geçtiğimiz akşam İçişleri Bakanlığı tarafınca yayımlanan genelge ile beraber vatandaşlar sokağa çıkma yasağının cezasının ne olduğunu araştırmaya başladı. Genelgeye göre bilindiği üzere hafta sonunun tamamını kapsayan kısıtlama ile hafta içi de belirlenen saatler aralığında kısıtlama getirildi. Bu kapsamda yasağa uymayan vatandaşlara belirlenen tutarda para cezası ödeyecek. Peki, Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç para? Sokağa çıkma yasağı cezası nedir? İşte tüm detaylar…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR, KAÇ PARA?

Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkilerini göstermeye devam ediyor. Kış aylarının gelmesi ile birlikte artan vaka sayıları, birtakım tedbirleri de beraberinde getirdi. Bu tedbirlerden bir tanesi de sokağa çıkma yasağı oldu…