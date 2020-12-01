Kısıtlama saatlerinde sokağa çıkma cezası nedir? Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç para?

Geçtiğimiz akşam İçişleri Bakanlığı tarafınca yayımlanan genelge ile beraber vatandaşlar sokağa çıkma yasağının cezasının ne olduğunu araştırmaya başladı. Genelgeye göre bilindiği üzere hafta sonunun tamamını kapsayan kısıtlama ile hafta içi de belirlenen saatler aralığında kısıtlama getirildi. Bu kapsamda yasağa uymayan vatandaşlara belirlenen tutarda para cezası ödeyecek. Peki, Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç para? Sokağa çıkma yasağı cezası nedir? İşte tüm detaylar…
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR, KAÇ PARA?
Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkilerini göstermeye devam ediyor. Kış aylarının gelmesi ile birlikte artan vaka sayıları, birtakım tedbirleri de beraberinde getirdi. Bu tedbirlerden bir tanesi de sokağa çıkma yasağı oldu…
Kolluk kuvvetleri önce sokakta bulunan yaşlı vatandaşları evlerine dönmeleri konusunda uyaracak ve ihtiyaç olursa yardım da edecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasına göre, güvenlik güçlerinin ikazına rağmen sokakta bulunmaya devam edenlere 3186 TL para cezası kesilecek.
Para cezasına rağmen evine dönmeyenlere;
Türk Ceza Kanunu'nun Bulaşıcı Hastalıklara ilişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan "Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi iki aydan bir yıla hapis cezası ile cezalandırılır" hükmü uyarınca, işlem başlatılacak.