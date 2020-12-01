Sokağa çıkma yasağına Şanlıurfalılar tam uydu

Koronavirüsle mücadeleye yönelik alınan tedbirler kapsamında hafta içi sokağa çıkma yasağı saat 21.00 gösterdiğinde Şanlıurfa'da cadde ve sokaklar boşaldı. Havanın soğuk ve yağışlı olması nedeniyle vatandaşların çoğu sokağa çıkmama kısıtlamasına tam uyum gösterdiği görüldü. Sadece özel izine tabi olan işyerlerinin açık olduğu mekanlar dışında yasak kapsamında olan işyerleri saat 21.00'den sonra kapandığı görüldü. Kent ve ilçe merkezinde polis sokaklarda denetim için gezerken, kırsal mahallelerde jandarma ekipleri denetimlerini sürdürdü. Şanlıurfa sokaklarında polis, zabıta, ambulans, haricinde araç görülmemesi ve vatandaşların evlerinde kalmaları yasağa uyduklarını gösterdi.