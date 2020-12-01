SON DAKİKA: 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? 65 yaş üstü 20 yaş altı dışarı çıkma izni saatleri

65 yaş üstü vatandaşları salgından korumak ve 20 yaş altı gençler aracılığıyla virüsün bulaşı hızı düşürmek için yeni tedbirler alındı. Dün gerçekleştirilen kabine toplantısı öncesi, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri ve dışarı çıkma izni saati ile ilgili bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı merak ediliyordu. Peki, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma izni saatleri ve yasak saatleri değişti mi? İşte, İçişleri Bakanlığı genelgesine göre 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri ile ilgili tüm merak edilenler…

SON DAKİKA: 65 YAŞ ÜSTÜ 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Koronavirüste 3. zirve yaşanırken vaka sayılarındaki yükseliş dikkat çekiyor. Bu kapsamda yayımlanan İçişleri Bakanlığı koronavirüs genelgesinde de yeniden 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne kısıtlama getirildi. 20 yaş altı (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) gün içerisinde 13:00 ile 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.

Yani, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü izin saatleri ile ilgili bir değişim yapılmadı. Ancak yeni genelgede, toplu taşımaya ilişkin yeni tedbirler yer alıyor.