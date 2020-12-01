Son dakika: Alkol içirilen bebek olayında korkunç ifadeler

Son dakika: 1,5 yaşındaki bebeğin annesi Figen Ü. Ve babası Burak B., bir süredir birlikteydi. Anne Figen İ.'nin 1,5 yaşında bebeğine alkol içirmesi ve bebeği sağlıksız ortamda bulundurması üzerine baba Burak B., anne Figen İ. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Henüz 1,5 yaşındaki bebeği Kerem B.'nin hayatından endişe duyduğunu belirten baba, çocuğun kendisine verilmesini veya annesi Figen Ü.'den alınarak devlet korumasına alınmasını talep etti.

ANNE VE BABA EVLİ DEĞİL

Baba Burak B., İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, bebek Kerem B., 'mağdur çocuk' ve anne Figen Ü. ile kuzeni Merve A. 'şüpheli' olarak kaydedildi. Dilekçede, bebeğin babası ve annesi arasında süren ilişki döneminde, evlilik dışı olarak bebeğin dünyaya geldiği bildirildi. Aynı zamanda baba Burak B.'nin mağdur olan bebeğin maddi ve manevi bütün ihtiyaçlarını karşıladığı anlatıldı.