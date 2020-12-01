Son dakika haber: Yeni yasaklar ne zaman başlıyor, bugün kısıtlamalar başladı mı? Genelgeye göre; kısıtlamalar ne zaman başlayacak?

Geçtiğimiz gün yayımlanan genelgeyle beraber birçok yeni tedbir kararı detayları ile kamuoyuna duyurulmuştu. Bu kapsamda vatandaşlar yeni kararların ne zaman uygulamaya geçeceği konusundaki araştırmalarını sabah saaatlerinden itibaren gerçekleştirmeye başladı. Peki, Yeni yasaklar ne zaman başlıyor, bugün kısıtlamalar başladı mı? Genelgeye göre; kısıtlamalar ne zaman başlayacak? İşte son dakika haberinin detayları…

YENİ YASAKLAR NE ZAMAN HANGİ GÜN BAŞLIYOR? BU AKŞAM YASAK VAR MI?

Yayımlanan genelgede 65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma yasağı, hafta içi hafta sonu kısıtlamaları, AVM'lerde HES kodu zorunluluğu gibi birçok farklı yeni karar yürürlüğe girdi. İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan genelgede kısıtlamaların başlayacağı tarih de duyurulmuştu. Alınan yeni tedbir kararları ile yasakların hangi günden itibaren geçerli olacağı merak ediliyor…