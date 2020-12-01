SON DAKİKA HABERİ - 20 yaş altı ve 65 yaş üstü otobüse binebilir mi? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma yasağı

Son dakika haberi… Başkan Erdoğan, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar ile ilgili yeni kararların alındığını duyurdu. Bu açıklamanın ardından bu yaş grubundan vatandaşlar konu ile ilgili araştırmalarına başladı. Peki; 20 yaş altı ve 65 yaş üstü otobüse binebilir mi? 20 yaş altı için toplu taşıma kullanmak yasak mı?

20 YAŞ ALTI İÇİN TOPLU TAŞIMA KULLANMAK YASAK MI? 65 YAŞ ÜSTÜ OTOBÜSE BİNEBİLİR Mİ?

Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklaması şu şekilde;

65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacaklardır. Umumi Hıfzıssıhha Kurulları illerdeki taşıma hizmetlerinde salgının yayılmasına yol açan aksaklıkları gidermek için gereken tedbirleri alacaktır.