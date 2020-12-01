SON DAKİKA HABERİ! 6 araç birbirine girdi: 1 ölü, 10 yaralı var...

SON DAKİKA HABERİ: Edinilen bilgiye göre, Yalova-İzmit Karayolu Tavşanlı beldesi trafik ışıkları mevkiinde, Yalova istikametine giden Aslan Çobantürk (55) yönetimindeki 77 AAK 777 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir eden 77 P 0063 plakalı minibüs ile çarpıştı.