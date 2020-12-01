Son dakika haberi: Akılalmaz olay! Annesi 1,5 yaşındaki bebeğe bunu yapıp fotoğraflarını paylaştı!

Bir süre birlikte olduğu Figen Ü.'den çocuk sahibi olan Burak B., 1,5 yaşında bebeğine alkol içirilmesine müsaade ettiği, alkol içirdiği ve sağlıksız ortamlarda bulundurduğu gerekçesiyle anne hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Henüz 1,5 yaşındaki bebeği Kerem B.'nin hayatından endişe duyduğunu kaydeden baba, çocuğunun kendisine verilmesi ya da annesi Figen Ü.'den alınarak devlet korumasına alınmasını talep etti.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU SUNULDU

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesinde baba Burak B. 'müşteki', bebek Kerem B. 'mağdur', anne Figen Ü. ile kuzeni Merve A. 'şüpheli' olarak yer aldı. Dilekçede, baba ile anne arasında süren ilişki döneminde, evlilik dışı olarak bebeğin dünyaya geldiği, babanın mağdur olan bebeğin maddi ve manevi bütün ihtiyaçlarını karşıladığı anlatıldı.